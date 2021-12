Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : avalement baissier sous les 22E information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Casino matérialise un avalement baissier sous les 22E qui efface tous les gains depuis le 9/12: le cours revient s'appuyer sur l'ex-zénith des 21,9E/22 des 10 et 11/11.

L'objectif -peu ambitieux- d'un re-test de l'ex-résistance des 24E n'a pu être réalisé.

Reste la possibilité de revenir s'appuyer sur la récente zone d'accumulation des 21,15E des 14/10 au 16/11 avant de repartir de l'avant.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -5.68%