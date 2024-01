Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: autorisation par le Ministère de l'Économie français information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 09:09









(CercleFinance.com) - Casino annonce que le Ministère de l'Économie français a rendu le 11 janvier 2024 sa décision autorisant, au titre du contrôle des investissements étrangers en France, la prise de contrôle du Groupe par le consortium composé de EP Equity Investment III, Fimalac et Attestor.



Le véhicule d'acquisition du consortium (France Retail Holdings) sera contrôlé par EP Equity Investment III, société contrôlée par Daniel Křetínský.



Casino rappelle que la réalisation de sa restructuration financière reste liée aux décisions des autorités de la concurrence, l'autorisation par la Commission Européenne au titre de la réglementation sur les subventions étrangères (Foreign Subsidies), l'autorisation par l'Autorité luxembourgeoise des assurances du changement de contrôle indirect de Casino RE (filiale de réassurance du Groupe) et l'arrêté des plans de sauvegarde accélérée de Casino, Casino Finance, Distribution Casino France, Casino Participations France, Quatrim, Monoprix et Ségisor par le Tribunal de commerce de Paris.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -7.35%