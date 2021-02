Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : autorisation de cotation d'Assaí Cercle Finance • 22/02/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Casino annonce que sa filiale brésilienne GPA a obtenu l'autorisation de la cotation des actions émises par Assaí sur le Novo Mercado de la B3 SA au Brésil, puis celle des American Depositary Securities (ADSs) d'Assaí sur le New York Stock Exchange. Ces cotations se font dans le prolongement des opérations de réorganisation et de scission des actifs de GPA. Les actions Assaí, actuellement entièrement détenues par GPA, seront distribuées à ses actionnaires selon la parité d'une action Assaí pour une action GPA. La cotation des actions Assaí ainsi que de ses ADSs débutera le 1er mars. A l'issue de ce processus de cotation d'Assaí, Casino détiendra toujours 41,3% du capital de GPA et une participation identique dans Assaí.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.72%