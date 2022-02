Casino au plus bas historique, plombé par une dette en hausse

(AOF) - Casino s’effondre, dévissant de 14,62% à 15,59 euros par action après avoir enregistré un nouveau plus bas historique à 15,11 euros. Le distributeur a publié ce matin des résultats annuels 2021 sans reliefs, après avoir émis le mois dernier un avertissement sur sa performance en France. Les comptes du groupe sont ainsi restés dans le rouge l'an dernier, avec une perte de 530 millions d'euros, en amélioration toutefois par rapport à 2020, lorsque la perte était de 890 millions.

Cette amélioration s'explique en grande partie par une moindre perte des activités abandonnées. Le résultat net des activités poursuivies, part du groupe s'établit à -275 millions d'euros (contre -374 millions en 2020), en raison de dépréciations en Amérique latine ( Latam) liées à la cession des hypermarchés Extra et de charges exceptionnelles liées à la finalisation des plans de transformation en France.

Le résultat net normalisé des activités poursuivies part du groupe s'élève à 94 millions, en baisse de 65%. Il a été affecté par la baisse de 12% à change constant du résultat opérationnel (dont -111 millions d'euros de crédits fiscaux en Amérique latine, -50 millions de promotion immobilière en France, et -48 millions d'effet change) et la hausse des charges financières normalisées.

L'EBITDA s'établit à 2,527 milliards d'euros, incluant 1,281 milliard sur les enseignes de distribution en France (-1,7%), 106 millions pour Cdiscount (-18% par rapport à une année 2020 exceptionnelle), et 1,035 milliard au Latam hors crédits fiscaux (+9% à change constant).

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 30,5 milliards, soit une hausse de 0,1% en organique et un recul de 4,3% au total après prise en compte notamment des effets de change et d'hyperinflation de -3,4%, d'un effet périmètre de -1,2% et d'un effet essence de +0,7%.

Sur le périmètre France Retail, le chiffre d'affaires est en recul de 5,4% en comparable. Y compris Cdiscount, la variation comparable en France s'établit à -4,8%.

L'autre point noir de cette publication réside dans la détérioration de l'endettement. La dette a en effet grimpé à 5,9 milliards à fin 2021, contre 4,6 milliards en 2020 et 5,7 milliards en 2019. Ceci, alors que le groupe est engagé depuis plusieurs années dans un vaste plan de désendettement. Désormais, Casino vise l'achèvement de son plan de cession de 4,5 milliards (dont 1,3 milliard restant à réaliser) d'ici fin 2023, alors que la programmation initiale était mars 2021.

Afin de prioriser le désendettement, le conseil d'administration proposera ainsi à l'Assemblée générale 2022 de ne pas verser de dividende en 2022 au titre de l'exercice 2021.

Pour le nouvel exercice, Casino se dit confiant dans sa capacité à retrouver une dynamique de croissance en France, avec le maintien d'un niveau de rentabilité élevé et une amélioration de la génération de cash-flow.

Points clés

- Groupe de distribution alimentaire créé en 1898 présent en France, Brésil et Colombie ;

- Distributeur pesant 31,9 Mds€ organisé en 3 branches : France Retail sous les enseignes Casino, Monoprix, Franprix, Spar et Vival pour 48 % des ventes, Latin Retail en Amérique latine pour 46 % sous enseignes Assaï, GPA et extra au Brésil, Exito et Libertad en Colombie et, enfin, l’e-commerce pour 6 % sous la marque CDiscount ;

- Modèle d’affaires fondé sur des marques à identités fortes, sur la transformation digitale, sur l’innovation et les partenariats et sur un maillage centré sur les régions les plus dynamiques ;

- Capital verrouillé par le holding Rallye (52 % du capital), lui-même filiale de Euris, détenue par Jean-Charles Naouri, président directeur général du conseil d’administration de 13 membres ;

- Situation financière toujours tendue avec des capitaux propres de 6,1 Mds€ face à une dette nette ramenée à 4,6 Mds€.

Enjeux

- Stratégie d’innovation dynamique : gestion et monétisation des data au sein de RelevanC, offre de cloud avec ScaleMax / déploiement de l’offre CDiscount à 900000 sites marchands européens et partenariat avec 3 leaders européens de l’e-commerce donnant accès à 230 millions de clients / déploiement de magasins autonomes et applications dédiées selon les marques / digitalisation des plateformes logistiques et de livraison avec Amazon et Ocado ;

- Stratégie environnementale : capitalisant sur l’expertise photovoltaïque « Green Yellow » avec un pipeline de 809 MWp et sur l’offre de produits bio, en points de vente Casino / visant une réduction d’émissions de CO2 de 18 % en 2025 et de 38 % en 2030 (vs 2015) ;

- Poursuite des gains de parts de marché de Floa Bank, ex-Banque Casino ;

- Vers une simplification des actifs latino-américains, débouchant sur une participation directe dans GPA (41 %) et Assai (41 %) ;

- Après la cession de Leader Price, attente de cessions de 1,7 Md€ pour renforcer le bilan.

Défis

- Expansion de Green Yellow en Europe de l’Est et en Afrique ;

- Spéculations récurrentes sur un rapprochement avec Alibaba, Amazon (partenaire opérationnel en France) et sur les intentions du tchèque Kretinski, déjà détenteur de 4 % du capital;

- Objectif d’une hausse de l’autofinancement libre ;

- Suppression du dividende.