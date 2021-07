Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : atténuation des pertes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Casino publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 14,5 MdsE au titre du 1er semestre, en recul de 0,5% à taux de change constants (-10% en publié), par rapport au 1er semestre 2020. En France, le recul s'établit à -7,2% à taux de change constants et -11% en publié. L'EBITDA du groupe ressort à 1,1 MdE au premier semestre, en hausse de 11% à taux de change constants (+3% en publié). Le résultat opérationnel courant s'élève à 444 ME, en hausse de 24% à taux de change constants et 11% en publié. Finalement, le groupe enregistre un résultat net part du groupe (activités poursuivies) de -35 ME, en large progression par rapport au 1er semestre 2020 (-340 ME). Le groupe compte ouvrir 400 magasins de proximité au second semestre, ce qui portera le total des ouvertures annuelles à 750. Enfin, Casino indique poursuivre ses travaux préparatoires afin de financer le développement de Cdiscount et GreenYellow.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -0.82%