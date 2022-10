Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: annulation d'obligations 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 15:25









(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir procédé ce jour à l'annulation de 93 obligations de la souche 2023, représentant un montant nominal de 9,3 millions d'euros, à la suite de rachats sur le marché ayant eu lieu jusqu'au 11 octobre dernier.



En 2022, le montant nominal total des obligations de la souche 2023 rachetées sur le marché et annulées s'élève ainsi à 29,8 millions d'euros, et le montant nominal total de cette souche a été réduit à 189,7 millions d'euros.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.55%