Casino: annonce 5,4 MdsE de CA, en hausse de 1% information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 09:25

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino présente aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2023. La société affiche un chiffre d'affaires de 5,4MdsE, en croissance de 1 % en données comparables.



Sur le segment France Retail, les ventes du premier trimestre 2023 s'élèvent à 3 274 ME, quasiment stables en données comparables (-0,4%). Le chiffre d'affaires en Amérique Latine (GPA et Grupo Éxito) est en croissance organique de +11,4% sur le trimestre et de +9,5% en comparable.



La dette financière nette Groupe est à 5,1 MdsE, en réduction de 1,3 MdE depuis fin 2022 et de 2,4 MdsE sur les 12 derniers mois.



Le groupe a cédé une participation de 18,8% dans Assaí pour 723 ME et plusieurs actifs en France portant le total du plan de cession réalisé en France à 4,2 MdsE.



L'avancement du plan de baisse des stocks de 190 ME au premier semestre et du plan d'économies sur les coûts de 250 ME à l'année se poursuit.



Pour 2023, le groupe prévoit d'accélérer son plan d'expansion en proximité et vise 1 000 nouveaux magasins représentant un niveau supérieur à 500 ME de volume d'affaires en année pleine.



Côté désendettement, la baisse de la dette continue d'être prioritaire ; le plan de cession en France de 400 ME avant fin 2023 se poursuit, tout comme la monétisation d'actifs en Amérique latine.