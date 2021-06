Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : alliance avec la startup Belive.ai autour de l'IA Cercle Finance • 23/06/2021 à 15:47









(CercleFinance.com) - Les enseignes Casino s'allient avec la start-up Belive.ai afin de déployer la solution d'intelligence artificielle Liveshop.ai, pour 'une expérience client encore meilleure et pérenne en magasins'. Déjà déployée dans une dizaine de magasins, la solution Liveshop.ai permet de capturer l'état des rayons en temps réel et permet d'avertir immédiatement les collaborateurs en cas de ruptures partielles ou totales, de problème de balisage, de produits non rangés, ou encore absence d'étiquettes prix. Ce nouvel outil permettra donc 'd'améliorer significativement l'expérience client' et d'améliorer la connaissance des attentes des consommateurs pour les fournisseurs et les producteurs, indique Casino. La totalité du parc supermarchés et hypermarchés sera concernée par le déploiement de la solution Liveshop.ai d'ici fin 2022, avec une première étape de 100 magasins fin 2021.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.56%