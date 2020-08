Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : allègement au capital de Mercialys Cercle Finance • 24/08/2020 à 08:06









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan de cession d'actifs, Casino annonce la cession additionnelle et définitive de 5% du capital de Mercialys au travers du total return swap (TRS) Mercialys, ramenant sa participation en termes de droits de vote de 25,3% à 20,3%. Avec cette opération le groupe de distribution alimentaire précise qu'il va encaisser 26 millions d'euros de produits de cessions, produits qui seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette brute.

