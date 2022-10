Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: allègement au capital d'Assaí envisagé information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir engagé l'étude d'un projet de cession d'une partie de sa participation dans Assaí pour un montant d'environ 500 millions de dollars qui pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché.



'Aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet d'opération qui prendrait la forme d'un placement secondaire et dont la réalisation pourrait intervenir d'ici la fin novembre en fonction des conditions de marché', précise-t-il.



Dans ce cadre, le groupe de distribution alimentaire a mandaté un syndicat bancaire et sollicité les équipes d'Assaí afin de réaliser les travaux préparatoires à une éventuelle opération qui viserait à accélérer le désendettement de Casino.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +21.82%