Casino : aligne 6 séances de repli, -3,5% vers 15,8E information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 11:12









(CercleFinance.com) - Casino aligne 6 séances de repli consécutif depuis le test des 17,3E, avec cette fois une accélération à -3,5% vers 15,8E



Casino teste le solide plancher des 15,75/15,8E du 17 au 23 mars: en cas de rupture des 15,6E, risque élevé de repli vers le 'gap' des 14,365E du 8 mars.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -3.72%