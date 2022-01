Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: ajustement d'objectifs pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Casino indique ajuster sa prévision du 4 novembre dernier pour ses enseignes de distribution en France ('progression de l'EBITDA pour l'année 2021') et attendre désormais sur ce périmètre un EBITDA 2021 en léger retrait de -1,7% à environ 1280 millions d'euros contre 1304 millions en 2020.



Le groupe explique que le quatrième trimestre 2021 a été marqué en France par un marché conjoncturellement en retrait, dans des proportions plus fortes qu'attendues, avec une évolution du marché de la distribution alimentaire de -3,7% au niveau national et -5,6% en Ile de France.





