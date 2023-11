Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: actualisation des prévisions 2023 information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 08:04









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'actualisation des prévisions 2023 du périmètre France (EBITDA après loyers payés et Free-cash-flows) et à la mise à jour de son plan d'affaires 2024-2028.



Au vu des résultats du 3ème trimestre et des tendances observées à date au 4ème trimestre, le Groupe estime que son EBITDA 2023 après loyers serait compris entre -140mE et -78mE en fonction de la bonne réalisation des plans d'actions.



En tenant compte de la nouvelle trajectoire 2023, du maintien du crédit fournisseur et des produits

de cession attendus de la vente d'Exito, le groupe n'anticipe pas de problème de liquidité d'ici à la date de réalisation de la restructuration financière.



Le redressement du trafic et des volumes en Supermarchés se poursuit avec +10% en trafic et +7% en volumes sur la dernière semaine. Sur les Hypermarchés, l'inflexion progressive est en cours (-3% en clients et -12% en volumes).





