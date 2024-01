Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: accord pour la cession de 288 magasins information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce avoir conclu des accords avec Auchan Retail France ainsi qu'avec le Groupement Les Mousquetaires prévoyant la cession de 288 magasins (et les stations-services rattachées aux magasins), sur la base d'une valeur d'entreprise comprise entre 1,3 et 1,35 milliards d'euros.



'Les opérations de cessions à Auchan et au Groupement Les Mousquetaires forment un tout indivisible', précise Casino.



La réalisation des cessions interviendra au 2e trimestre 2024, après la consultation des instances représentatives du personnel concernées.



Le Groupement Les Mousquetaires et Auchan se sont engagés à reprendre l'ensemble des contrats de travail des salariés des magasins et stations-services et à maintenir les dispositions et avantages résultant du statut collectif Casino pendant une période de 15 mois à compter de la date de cession.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris 0.00%