Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: accord de principe sur les obligations Quatrim information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Casino indique être parvenu à un accord de principe avec le consortium (composé d'EP Global Commerce as, Fimalac et Attestor) et le groupe ad hoc des porteurs des obligations émises par Quatrim, concernant le traitement de ces obligations.



Cet accord reste soumis à la réalisation des autres opérations de restructuration annoncées le 27 juillet. Par ailleurs, les conciliateurs ont sollicité lundi auprès du Tribunal de commerce de Paris la prorogation de la période de conciliation jusqu'au 25 octobre.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris 0.00%