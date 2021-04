CASINO abandonne les partenariats Horizon et annonce une alliance avec Intermarché

(AOF) - Après trois années de collaboration, Auchan Retail, le Groupe Casino, Dia, Metro et Schiever ont annoncé ne pas renouveler en 2022 leurs coopérations mises en œuvre au travers des structures Horizon France et Horizon International Services. Les enseignes de grande distribution s'attacheront désormais à rechercher, chacune, une organisation à l'achat plus en phase avec leurs nouvelles orientations stratégiques. Elles confirment cependant qu'elles honoreront, jusqu'à fin 2021, l'ensemble des obligations prises avec les fournisseurs et partenaires dans le cadre des négociations déjà réalisées.

En parallèle, Casino a annoncé la conclusion d'un partenariat dans le domaine des achats de produits de grandes marques et du digital pour une durée de 5 ans. Ce partenariat comporte trois volets distincts, portant d'abord sur le domaine des achats, ensuite sur le développement de services digitaux dans les secteurs du marketing et de la publicité, et enfin dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire.

