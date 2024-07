Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: a renouvelé son partenariat avec Sherpa information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Casino et la Coopérative Sherpa annoncent avoir renouvelé leur partenariat. Casino continuera d'approvisionner les 119 magasins alimentaires de montagne du réseau Sherpa.



Le contrat d'approvisionnement consiste à mettre à disposition des coopérateurs une large gamme de produits et assurer une qualité de livraison aux magasins. Le contrat prendra effet à compter du 1er octobre 2024.



Olivier Carrié, Président de la Coopérative Sherpa a déclaré : ' Nous nous félicitons de cet accord renouvelé avec Casino. L'objectif immédiat est d'assurer un bon achalandage cet été dans tous les magasins Sherpa et d'amorcer sereinement la saison hivernale qui est décisive dans le cadre de ce partenariat '.



Pour Philippe Palazzi, directeur général du groupe Casino, ' ce partenariat témoigne de l'ambition du groupe Casino : offrir un service et une offre de produits irréprochables à nos partenaires, et continuer de mailler le territoire '.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PER 3,85 EUR Euronext Paris -0,77%