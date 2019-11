Casino : a finalisé son plan de refinancement

(CercleFinance.com) - Le groupe a finalisé hier son plan de refinancement annoncé le 22 octobre visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière.

Ce plan porte sur la levée de financement pour 1,8MdE via un prêt à terme pour 1000 ME et une dette obligataire high yield sécurisée de 800ME, à échéance janvier 2024. L'extension de 2MdE des lignes de crédit est confirmée en France avec une nouvelle ligne de crédit confirmée à échéance octobre 2023.

Ces opérations ont permis au groupe de financer l'offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022 pour un montant décaissé de 806ME, de rembourser les lignes de crédit tirées à date pour 630ME, et de payer les honoraires et commissions liés à la transaction.