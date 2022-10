Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: a finalisé la cession de GreenYellow à Ardian information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le groupe a finalisé ce jour la cession de GreenYellow à Ardian.



Le produit de cette cession pour le groupe Casino, déduction faite du réinvestissement de 165 millions d'euros (participation de 15%), s'élève à 600 millions d'euros.



Le Groupe a perçu ce jour 250 millions d'euros (dont 30 millions d'euros versés sur un compte séquestre qui seront libérés sous réserve du respect d'indicateurs opérationnels), en complément du préfinancement de 350 millions d'euros conclu avec Farallon Capital le 20 septembre 2022.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.10%