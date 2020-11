Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : a finalisé la cession à ALDI France Cercle Finance • 30/11/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le groupe a finalisé la cession à ALDI France de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts, pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros (incluant jusqu'à 35 millions d'euros de complément de prix). ' Après prise en compte des passifs nets transférés avec les magasins pour 34 millions d'euros, les produits de cession s'établissent à 683 millions d'euros dont (i) 648 millions d'euros perçus ce jour, et (ii) jusqu'à 35 millions d'euros de complément de prix versé ultérieurement sur la base du respect d'indicateurs opérationnels durant la période de transition ' indique le groupe. Le groupe Casino pourrait, par ailleurs, céder prochainement à ALDI des magasins Leader Price complémentaires pour un montant pouvant atteindre 11 millions d'euros.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -0.74%