Casino : +7% à 11,68E, efface 67 séances de repli

(CercleFinance.com) - Après une sortie de canal haussier sous 11,15E et une série de 8 séances de repli, Casino se ressaisit brusquement et affiche +7% à 11,68E, ce qui efface 6 séances de repli sur 8 (depuis le pullback sous 12,04E).

Une poursuite de mouvement haussier au-delà de 12,2E permettrait d'aller tester la zone des 12,45/12,5E du 11 au 14 novembre dernier.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +5.22%