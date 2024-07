Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: 66 magasins vendus aux Mousquetaires et à Auchan information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Casino annonce la vente de 66 magasins conformément aux accords conclus le 24 janvier, avec le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France, transaction réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise des magasins cédés de 213 millions d'euros.



Par ailleurs, Casino annonce avoir cédé au Groupement les Mousquetaires sa participation contrôlante de 51% dans cinq hypermarchés, déjà détenus par le Groupement les Mousquetaires à hauteur de 49% depuis le 30 septembre 2023.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PER 3,54 EUR Euronext Paris +1,22%