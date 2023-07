Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : -16% à 3,40E, nouveau plus bas historique information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 09:09









(CercleFinance.com) - Casino ouvre sur un nouveau 'gap' (sous 3,926E) à la baisse et affiche -16,5% à 3,40E, nouveau plus bas historique alors que le groupe n'a pas respecté pas son principal 'covenant' financier au titre du RCF au 30 juin 2023 et pourrait ainsi être en défaut.

Difficile de trouver un objectif graphique tant les précédents supports sont loin et la dernière oscillation entre 5 et 8,3E induit un risque d'aller chercher... 1,7E.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -11.20%