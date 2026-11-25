"Cartel des parfums" : l'UE et Londres infligent près de 600 millions d'euros d'amendes à trois industriels

L'Union européenne a infligé mercredi un total de 471,9 millions d'euros d'amendes aux trois plus grands industriels mondiaux de la parfumerie, les groupes suisses Firmenich et Givaudan ainsi que l'américain IFF, pour avoir formé un "cartel international des parfums" ( AFP / Fabrice COFFRINI )

L'Union européenne et le Royaume-Uni ont infligé mercredi près de 600 millions d'euros d'amendes aux trois plus grands industriels mondiaux de la parfumerie, les groupes suisses Firmenich et Givaudan ainsi que l'américain IFF, pour avoir formé un "cartel international des parfums" qui leur a permis d'imposer des prix plus élevés.

La Commission européenne a annoncé un total de 471,9 millions d'euros d'amendes et l'autorité britannique de la concurrence, la CMA, un montant de 85 millions de livres (101 millions d'euros), à l'issue de deux enquêtes parallèles menées en étroite coopération.

Les deux autorités reprochent à ces groupes d'avoir échangé des informations commercialement sensibles et coordonné certaines décisions tarifaires, notamment dans leurs relations avec le géant britannique des produits d'hygiène Unilever, des pratiques susceptibles de se répercuter sur les prix payés par les consommateurs.

Cette entente illégale a duré de mars 2019 à mars 2023, date à laquelle la Commission, gardienne de la concurrence dans l'Union européenne, a procédé à des inspections dans les locaux de ces entreprises, selon le communiqué européen.

Dans l'UE, le groupe suisse Givaudan a écopé de la sanction la plus lourde (environ 252,4 millions d'euros), devant son compatriote Firmenich (137,7 millions) puis l'entreprise américaine International Flavors and Fragrances (IFF, 81,9 millions).

Côté britannique, Givaudan écope de près de 40 millions de livres d'amende (48 millions d'euros), IFF de 24,6 millions de livres (29 millions d'euros) et Firmenich de 20,6 millions de livres (25 millions d'euros).

"Un avertissement clair"

"Pendant des années, ils ont échangé des informations sur leurs prix, leurs coûts et d'autres données commercialement sensibles. Cette pratique a vraisemblablement nui à leurs clients, qui utilisent ces parfums pour fabriquer des biens de consommation courante tels que des cosmétiques, des détergents et des produits d'entretien, provoquant une augmentation de leurs coûts", a dénoncé dans un communiqué Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission chargée de la Concurrence.

"Par conséquent, il est possible que des consommateurs, partout en Europe, aient payé leurs achats plus cher", ce qui est "inacceptable", a-t-elle déploré.

Bruxelles a précisé que les amendes européennes avaient été réduites pour tenir compte du fait que les trois groupes avaient reconnu leurs torts et coopéré avec son enquête.

"Il s'agissait de grands fournisseurs internationaux discutant d'informations qui auraient dû rester confidentielles", a réagi Juliette Enser, directrice exécutive de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles à la CMA britannique, pour qui ces amendes "doivent constituer un avertissement clair".

Dans un communiqué, le groupe DSM-Firmenich a souligné que les faits étaient antérieurs à la fusion entre DSM et Firmenich, réalisée en 2023, et que son implication se limitait à des échanges d'informations concernant un seul client dans les parfums.

"Les pratiques en cause ne comportaient pas d’accord de fixation des prix", a affirmé ce groupe.

Sollicité par l'AFP, Unilever n'avait pas donné suite mercredi après-midi.

Les investigations ont également été menées en collaboration avec l'autorité de la concurrence en Suisse, ainsi qu'avec la justice américaine.