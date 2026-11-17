Carrefour veut faire de ses hypermarchés un moteur de croissance d'ici 2030

Le distributeur (-1,2% peu avant 16h00) réaffirme sa confiance dans le modèle de l'hypermarché, qu'il entend placer au coeur de son plan stratégique à horizon 2030.

Carrefour, qui exploite 302 hypermarchés en France générant près de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mise sur une meilleure compétitivité prix, la modernisation de ses magasins et le développement de nouvelles activités pour renforcer leur rentabilité.

Le groupe prévoit notamment de réallouer 5% à 10% des surfaces commerciales vers des catégories plus porteuses, comme la parapharmacie, les surgelés et l'animalerie, tout en rénovant plus de 100 magasins d'ici 2030.

Carrefour entend également accélérer dans le e-commerce, avec l'ambition d'atteindre 20% de part de marché dans le Drive et 40% dans la livraison à domicile en France.

La technologie et l'intelligence artificielle constituent un autre axe majeur de cette transformation.

Le déploiement de la solution Vusion, qui améliore la disponibilité des produits et la productivité des équipes, doit être généralisé à l'ensemble des hypermarchés français d'ici 2029. En parallèle, Carrefour souhaite diversifier ses revenus grâce au retail media, aux services et à la valorisation énergétique de ses parkings.

Pour accompagner cette stratégie, le distributeur maintiendra une enveloppe additionnelle de 200 millions d'euros d'investissements annuels dans ses hypermarchés français.

Depuis le début de l'année, le titre se replie de 1,2%.