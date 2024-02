Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: vers une reprise de 25 magasins de Casino information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Casino indique que conformément au protocole d'intentions conclu le 24 janvier, Carrefour a remplacé le Groupement Les Mousquetaires pour l'acquisition de certains hypermarchés et supermarchés Casino devant initialement être acquis par ce dernier.



Dans ce cadre, Casino et Carrefour ont conclu des accords pour la cession de 25 magasins (et des stations-services rattachées) au profit de Carrefour, qui a pris des engagements sociaux similaires à ceux du Groupe Les Mousquetaires envers les salariés affectés.



La réalisation des cessions interviendrait le 30 avril, après la consultation des instances représentatives du personnel concernées. L'opération sera également soumise à l'obtention de certaines autorisations, dont celles des autorités de la concurrence compétentes.





