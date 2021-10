Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : vers des drives piétons robotisés, avec Delipop information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 11:54









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce un partenariat inédit avec Delipop, startup spécialisée dans la prise en charge logistique de commandes e-commerce alimentaires, afin de développer une nouvelle offre de drives piétons robotisés. Ce service développera ainsi le e-commerce de proximité offrant aux consommateurs jusqu'à 15 000 références de produits surle site de l'enseigne. Une fois la commande prête, le client recevra un SMS avec un code associé à un casier 100% robotisé lui permettant de récupérer son panier en moins d'une minute ou deux minutes, selon la taille de la commande. Le premier point de retrait de ce partenariat ouvrira à Paris le 6 octobre, indique Carrefour.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris 0.00%