Carrefour: véhicule de portage foncier créé avec Nexity

(CercleFinance.com) - Carrefour et Nexity annoncent la création de Villes et Commerces, le véhicule de portage foncier portant sur l'apport par le distributeur d'un premier panier de 69 sites, dans le cadre de leur partenariat de long terme annoncé le 6 juillet dernier.



Ce véhicule est détenu à 80% par Carrefour et à 20% par Nexity. Avec la revalorisation à terme de 76 sites Carrefour via des opérations de mixité urbaine, ce partenariat permettra la première opération de régénération urbaine d'envergure en France.



Ces 76 sites représentent environ 800.000 m2 ; leur développement dans des programmes à haute performance environnementale devrait permettre la création de 12.000 logements, 120.000 m2 de commerces, 10.000 m² de bureaux et activités et 17.000 m² d'hôtellerie.





