Carrefour: végète sur des propos de broker

(CercleFinance.com) - Carrefour végète à son équilibre et sous-performe ainsi la tendance à Paris sur fond de propos d'UBS qui, tout en conservant sa recommandation 'neutre' sur le titre du géant de la grande distribution, ramène son objectif de cours de 17 à 15,3 euros.



'Carrefour est bon marché à un P/E de huit fois, avec une grande partie de la négativité française probablement intégrée, mais l'Europe demeure un risque', juge le broker, voyant les résultats semestriels 'peu susceptibles de constituer un point d'inflexion'.





