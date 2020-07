Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : va ouvrir en septembre un hypermarché à Andorre Cercle Finance • 20/07/2020 à 12:04









(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce lundi qu'il ouvrira son premier hypermarché, de 6000 m², dans la Principauté d'Andorre au mois de septembre prochain en lieu et place du magasin historique Andorra 2000. Cette ouverture se fera dans le cadre de la signature d'un contrat de franchise avec Carrefour Partenariat International, avec un accord global avec le Groupe Pyrénées. 'Ce magasin proposera également une offre de restauration sur place 'Bon Appétit'. Au cours des deux prochaines années, le Groupe Pyrénées, en partenariat avec le Groupe Carrefour, poursuivra son développement et envisage l'ouverture de plusieurs magasins en Andorre', précise le groupe.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.34%