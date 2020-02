Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : va indiquer le niveau de bien-être de ses poulets Cercle Finance • 06/02/2020 à 11:39









(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce jour qu'en 2020, il donnera l'information du niveau de Bien-être Animal et du mode d'élevage de ses poulets à marque Carrefour, Carrefour BIO, Filière Qualité Carrefour, Reflets de France et Premiers Prix. Le groupe intégrera par ailleurs les résultats dans ses produits sous Blockchain. 'Cette information bien-être animal portera sur plus de 20 millions de poulets. Ses premiers produits étiquetés seront les poulets fermiers d'Auvergne Filière Qualité Carrefour dès le 18 février', précise le groupe.

