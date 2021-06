Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : va apposer un éco-score sur ses produits Cercle Finance • 22/06/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Après le Nutri-Score et le score personnalisé Innit, Carrefour.fr teste l'affichage environnemental en apposant l'éco-score sur l'ensemble des produits alimentaires commercialisés sous marques nationales et marques distributeurs. La méthodologie del'éco-scorea été conçue par un collectif d'acteurs indépendants et mesure l'impact environnemental des produits alimentaires en analysant leur cycle de vie. Ce score note ainsi de A à E l'ensemble des produits alimentaires, marque Carrefour et marques nationales. 'Cette expérimentation permettra à Carrefour d'analyser les retours clients et leurs attentes pour mettre en lumière de potentielles améliorations dans la méthodologie de calcul', indique l'enseigne qui propose de rendre public les résultats de cette expérimentation en octobre.

