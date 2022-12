Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: une nouvelle gamme de produits français en 2023 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 16:02









(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé mardi qu'il prévoyait de lancer l'an prochain une nouvelle gamme de produits d'origine 100% française afin de soutenir l'agriculture et répondre aux attentes des consommateurs.



Ces produits cultivés, préparés et conditionnés dans l'Hexagone incluent, entre autres, un jus de pomme sans sucres ajoutés à un prix de 1,19 euro, des lentilles vertes à 1,29 euro et des pois cassés à 1,13 euro.



Le distributeur, qui dit avoir fait le choix de petits prix, proposera également des cornichons français de qualité à 4,39 euros avec l'objectif d'en relancer la culture dans le Grand-Ouest (Sarthe, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Cher, Loiret et Côtes d'Armor).





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.60%