Carrefour : un partenariat pour une filière bio réunionnaise

(CercleFinance.com) - Carrefour et la Chambre d'Agriculture de la Réunion annoncent, à l'occasion du Salon International de l'Agriculture, la signature d'une convention de partenariat visant la création de la première filière de sucre de canne bio réunionnaise. 'L'enseigne poursuit ses engagements en faveur des filières biologiques françaises et apporte ainsi son soutien à la principale filière agricole (60% de la surface agricole cultivée) de l'île en soutenant le développement de celle-ci en agriculture biologique', explique Carrefour. Cette filière permettra de produire d'ici quelques années jusqu'à 500 tonnes de sucre bio.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.73%