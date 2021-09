Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : un nouveau service de livraison 'personnalisé' information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 09:38









(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé jeudi le lancement à Paris et à Lyon d'un nouveau service de livraison à domicile, que le géant de la distribution définit comme 'personnalisé'. Ce service - disponible via une nouvelle application baptisée 'Ok Market!' - propose un service de 'personal shopper' (acheteur personnel) portant sur plus de 20.000 références alimentaires. L'offre comprend notamment des produits à la coupe pour des rayons telles que la boulangerie, la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, les fromages ou le rayon traiteur. L'application permet une livraison le jour même, selon le créneau choisi par le client. Carrefour précise que la livraison sera disponible dans un premier temps trois heures après la validation de la commande, avant la mise en place d'un mode 'express' dans les prochains mois. Le service repose sur la plateforme technologique Bringo, développée par Carrefour, qui a connu ces derniers mois un très fort succès en Roumanie. Après des expériences similaires réussies en Belgique et en Argentine, le distributeur compte lancer progressivement son offre sur ses différents marchés, avant de l'ouvrir à des commerces partenaires, dans le cadre d'une technologie de place de marché ('marketplace').

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.65%