Carrefour : un lait Filière Qualité plus équitable

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le lancement d'un lait UHT demi-écrémé Filière Qualité Carrefour accompagné d'un engagement à rémunérer de manière plus juste les 326 producteurs partenaires, à hauteur de 39E pour 1000L. 'En outre, le cahier des charges fixé garantit un lait de qualité: vaches nourries sans OGM (<0.9%), élevées dans le respect de critères stricts de bien-être animal et ayant un accès au pâturage pendant 120 jours par an minimum', assure l'enseigne.

