CARREFOUR : un excellent semestre et des objectifs confirmés

(AOF) - Carrefour a publié un résultat net ajusté (part du groupe) en hausse de 63% au premier semestre 2020 sur un an, à 253 millions d'euros. Le distributeur a également vu sa marge opérationnelle grimper 31 points de base à 2,1%, avec un résultat opérationnel courant de 718 millions d'euros, en hausse de 29,1%. Malgré la crise et le confinement, le chiffre d'affaires a progressé de 7% pour s'établir à 38,1 milliards d'euros. A périmètre comparable, l'activité en France au T2 a progressé de 0,7%, contre +14,9% au Brésil et +9,8% en Espagne; le e-commerce alimentaire a bondi, lui, de plus de 100%.

"La nouvelle progression de nos résultats ce semestre, la satisfaction croissante de nos clients, notre capacité à saisir les opportunités de création de valeur, toutes ces réalisations renforcent encore ma confiance dans le succès de notre Groupe. Nous réaffirmons ou rehaussons les objectifs que nous nous sommes fixés, financiers comme extra financiers", a ainsi déclaré Alexandre Bompard, le Président Directeur-Général de Carrefour.

Le distributeur a en effet rehaussé son objectif d'économies à 3 milliards d'euros (contre 2,8 milliards auparavant) d'ici à fin 2020 grâce aux 480 millions d'euros d'économies réalisées au premier semestre.

Le groupe a également confirmé ses objectifs de 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires e-commerce alimentaire en 2022 et de 4,8 milliards en produits bio, ainsi que 300 millions d'euros additionnels de cessions d'actifs. Il prévoit également l'ouverture de quelques 2 700 magasins de proximités d'ici deux ans.

Sur les 183 millions d'euros de dividendes versés, 57 millions l'ont été en numéraire le 29 juin 2020 et 126 millions sous la forme de 10 358 336 nouvelles actions (représentant 1,28% du capital au 31 mai 2020).

La dette financière nette est en réduction de 935 millions d'euros à changes constants à 5,22 milliards au 30 juin 2020, contre 5,96 milliards au 30 juin 2019, grâce à la progression du cash-flow libre et aux cessions d'activités au second semestre 2019 (Chine et Cargo). Les capitaux propres, part du Groupe, s'élèvent à 9,283 milliards d'euros au 30 juin 2020.

Carrefour dispose de deux facilités de crédits bancaires d'un montant total de 3,9 milliards, non tirées à ce jour.

