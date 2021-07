Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : un analyste actualise son objectif de cours Cercle Finance • 09/07/2021 à 15:31









(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse à la Bourse de Paris. Cependant Invest Securities estime que les résultats du 1er semestre 2021 de Carrefour seront contrastés, mettant à l'épreuve le postulat de la croissance rentable (consensus pour un EBIT stable en bas de fourchette autour de 720 ME). ' Si Carrefour affiche en France un regain de momentum, c'est sur un marché toujours très adverse où la sortie conditionnelle de pandémie vient confisquer une partie des gains de PDM. Comprendre que la top line risque d'être hypothéquée par la fin de d'effet d'aubaine sur laquelle en France, comme à l'étranger, Carrefour de notre point de vue n'a pas suffisamment alerté, en donnant l'impression de s'approprier la croissance atypique de son activité récente ' indique Invest Securities. ' Si la France vient améliorer son résultat opérationnel mais à un niveau de marge structurellement faible (180 ME ou 1,1%), en revanche les signaux négatifs se multiplient au T2 à l'étranger. A -5% de CA LFL, l'Europe est pénalisée par des effets de base particulièrement demandeurs, de même que le Brésil qui décroche dans un contexte de crise sanitaire endémique (LFL estimé à 5% au mieux au T2) ' rajoute le bureau d'analyses. Invest Securities actualise son objectif de cours à 15,9E (contre 15,2 E) et confirme sa recommandation à neutre.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.37%