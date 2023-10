Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: un analyste abaisse ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 12:58









(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif ajusté à 17 E (contre 17,5 E) avant la publication des chiffres du 3ème trimestre 2023.



' L'Europe devrait aller bien mais le Brésil est un défi ' selon l'analyste.



' Nous réduisons l'EBIT du groupe de -5%/-2% au cours des deux prochaines années, principalement en raison de la réduction des estimations de CRFB et nous prévoyons un troisième trimestre mitigé ' indique UBS.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.19%