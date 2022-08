Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: titre en recul, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 16:44









(CercleFinance.com) - Carrefour cède près de 1% à Paris après que Berenberg a annoncé aujourd'hui réduire son objectif de cours sur le titre de 21,5 à 21,2 euros, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier fait remarquer que le premier distributeur français a livré des résultats semestriels conformes à ses attentes.



L'analyste retient en particulier ses gains de parts de marché au sein de ses principales zones géographiques (France, Espagne et Brésil), ainsi que le maintien de son objectif de trésorerie disponible (FCF) pour cette année.



'Nous nous attendons à ce que les pressions inflationnistes s'intensifient au second semestre, mais les efforts croissants de Carrefour en matière de réduction de coûts lui offrent une certaine protection, tandis que les éléments contraires qui ont pénalisé l'activité en Belgique sont appelés à s'apaiser, augurant d'un futur redressement', assure Berenberg.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.12%