(CercleFinance.com) - Carrefour tente de déborder les 13,95E, son zénith intraday du 25/11 et 10/12: après le trou d'air des 13,33E du 21/12, la règle du report d'amplitude valide un objectif de 14,55E correspondant à une oblique qui unit les zénith des 9/9 et 17/11.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +2.46%