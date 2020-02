Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : technique de sexage pour les poules pondeuses Cercle Finance • 10/02/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que depuis décembre 2019, pour la première fois en France, une technique de sexage par spectrophotomètre (par l'analyse des couleurs) est utilisée pour sélectionner in ovo les futures poules pondeuses de la Filière Qualité Carrefour. Cette technologie permet de sélectionner les poules pondeuses avant leur éclosion et ainsi éviter d'avoir recours à l'élimination des poussins mâles. Au 1er mai, 30.000 poules en auront bénéficié, pour à terme une production annuelle de pour millions d'oeufs. Le géant français de la distribution a réalisé ce projet en partenariat avec les Fermiers de Loué, partenaires historiques de la Filière Qualité Carrefour, et le groupe AAT, spécialiste mondial des technologies en sexage in ovo.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.23%