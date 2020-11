Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : Supeco lance son site de e-commerce Cercle Finance • 23/11/2020 à 16:13









(CercleFinance.com) - Enseigne de soft discount du groupe Carrefour, Supeco lance aujourd'hui son site e-commerce dédié au 'click and collect' discount. Ce site propose près de 450 références non-alimentaires ainsi qu'une centaine dans la catégorie Yapu Yapu, des produits de déstockage vendus en exclusivité à des prix très attractifs. L'ensemble de ces produits est disponible à la vente, en click & collect, dans les 5 magasins existants, fait savoir Carrefour. Implantée en France depuis août 2019, l'enseigne Sopico compte cinq magasinssitués dans le nord de la France et ne cache pas sa forte ambition d'expansion pour 2021. Deux ouvertures sont notamment prévues d'ici la fin de l'année, l'une à Hazebrouck (59) et l'autre à Fouquières-les-Béthune (62).

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.24%