Carrefour : succès de la cession d'actions Argan

(CercleFinance.com) - CRFP 8, société contrôlée par Carrefour, annonce ce soir le succès de la cession de 1.110.598 actions ordinaires Argan, représentant environ 5% du capital de la Société. Ce placement a été réalisé par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 71,75 euros par action. Le montant total s'élève à environ 79,7 millions d'euros. 'A l'issue de cette opération, CRFP 8 détiendra 0,2% du capital et des droits de vote de la Société et s'est engagé à conserver l'intégralité de sa participation pour une période expirant 90 jours après le règlement-livraison du placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles', indique Carrefour. Le règlement-livraison des actions interviendra le 9 décembre 2019

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.64%