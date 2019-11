Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : succès de l'offre de rachat d'obligations Cercle Finance • 25/11/2019 à 10:40









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le résultat de son offre de rachat d'obligations lancée le 14 novembre 2019. Cette offre de rachat portait sur les souches obligataires de 1 milliard d'euros d'obligations assorties d'un coupon de 4,00 % et arrivant à échéance le 9 avril 2020 et 1 milliard d'euros d'obligations assorties d'un coupon de 3,875 % et arrivant à échéance le 25 avril 2021. A l'expiration de l'offre de rachat, un montant nominal cumulé de 326 775 000 euros d'obligations a été apporté à Carrefour et accepté, dont 198 085 000 euros d'Obligations 2020 et 128 690 000 euros d'Obligations 2021. Le règlement de l'offre de rachat est prévu le 26 novembre 2019. ' A l'issue de cette opération, le montant nominal restant en circulation s'élèvera à 801 915 000 euros pour les Obligations 2020 et 871 310 000 euros pour les Obligations 2021 ' précise le groupe.

