Carrefour : soutient l'opération Pièces Jaunes 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce mardi que, du 8 janvier au 15 février, ses magasins vont se mobiliser pour soutenir l'opération Pièces Jaunes, en proposant aux clients et collaborateurs de faire des dons. Il s'agit, précise Carrefour, de la première édition sous la présidence de Brigitte Macron. Le parrain de l'opération demeure le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. 'L'opération Pièces Jaunes est, depuis 31 ans, un événement incontournable pour les Français. Depuis son lancement, elle a permis de collecter près de 98 millions d'euros et de financer plus de 8900 projets pour améliorer le quotidien des jeunes patients dans les services hospitaliers publics français', rappelle Carrefour.

