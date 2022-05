Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: soutenu par une note d'analyste information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 13:40









(CercleFinance.com) - Carrefour gagne plus de 1% et surperforme ainsi un CAC40 pratiquement stagnant, sur fond d'une initiation de suivi chez Oddo BHF avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours fixé à 23,5 euros sur le titre du distributeur alimentaire.



'Carrefour bénéficie d'un momentum favorable au Brésil, tant opérationnellement qu'avec l'effet de changes, alors que la probabilité d'une offre d'Auchan, exposé à la Russie, recule selon nous', juge notamment l'analyste en charge du dossier.





