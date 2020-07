Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : solides résultats semestriels Cercle Finance • 28/07/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Annoncés ce soir, les résultats semestriels du groupe Carrefour sont marqués par une hausse de +7% du chiffre d'affaires, porté à 38,08 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant, pour sa part, avance de +29,1%, pour s'afficher à 718 millions d'euros. A 253 millions d'euros, le résultat net progresse pour sa part de +63%. 'La nouvelle progression de nos résultats ce semestre, la satisfaction croissante de nos clients, notre capacité à saisir les opportunités de création de valeur, toutes ces réalisations renforcent encore ma confiance dans le succès de notre Groupe. Nous réaffirmons ou rehaussons les objectifs que nous nous sommes fixés, financiers comme extra financiers', commente Alexandre Bompard, Président Directeur-Général.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +3.81%