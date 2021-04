Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : signe un partenariat avec Deliveroo, en France Cercle Finance • 06/04/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - Après la Belgique, l'Italie et l'Espagne, Carrefour et Deliveroo étendent leur partenariat pour proposer à leurs clients la livraison de courses à domicile en France. Ainsi, la livraison à domicile de courses en moins de 30 minutes en moyenne est lancée cette semaine dans l'Hexagone, annonce Carrefour aujourd'hui. Elle couvrira dans un premier temps Paris, puis s'étendra à une dizaine d'autres grandes villes dans les prochains mois, Par ailleurs, le déploiement va s'accélérer en Belgique avec l'ouverture prochaine du service à Anvers courant avril, et à Gand en mai, après Bruxelles et Liège le 5 mars dernier. “Ce partenariat d'envergure internationale marque une nouvelle étape dans le développement de notre e-commerce. Il nous permet d'élargir significativement la diffusion de nos services, à un moment crucial d'accélération du marché”,affirmeElodie Perthuisot, Directrice Exécutive e-commerce, data et transformation digitale du Groupe Carrefour.

