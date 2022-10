Carrefour: signe un accord de trois ans avec la FEEF information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 14:46

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce avoir signé le 22 septembre un nouvel accord avec la FEEF (Fédération des entreprises et entrepreneurs de France) avec un double objectif : améliorer les flux logistiques et faciliter la résolution des litiges, pour une meilleure disponibilité des produits des TPE/PME/ETI en magasin.



'Dans un contexte économique inflationniste et de pénurie, la collaboration entre les supply chain des distributeurs et industriels est primordiale', justifie le distributeur.



Le périmètre de l'accord Carrefour-FEEF, reconduit pour une durée de 3 ans, s'applique à tout type de flux alimentaires et non alimentaires (Marques Nationales et Marques De Distributeurs) desTPE/PME/ETI jusqu'à 200 millions de chiffre d'affaires(adhérentes ou non à la FEEF).



'Dans cette période complexe, nos entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité pour la gestion des pénalités logistiques et pour les promotions avec pour objectif commun de satisfaire les consommateurs', a réagi Léonard Prunier, président de la FEEF.